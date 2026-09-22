HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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22.09.2026 10:02:21
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen HOCHTIEF-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 124.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das HOCHTIEF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.006 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 400.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’202.56 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 220.26 Prozent.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 29.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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