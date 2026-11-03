DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.11.2023 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.85 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hat, hat nun 10.543 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 3’985.24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 378.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 298.52 Prozent angezogen.

Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 28.13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch