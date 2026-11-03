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|HOCHTIEF-Investment im Blick
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03.11.2026 10:02:17
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen HOCHTIEF-Einstiegs gewesen.
Am 03.11.2023 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.85 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hat, hat nun 10.543 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 3’985.24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 378.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 298.52 Prozent angezogen.
Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 28.13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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