Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag 131.50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das HOCHTIEF-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.760 HOCHTIEF-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282.74 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 16.11.2026 auf 371.80 EUR belief. Mit einer Performance von +182.74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

HOCHTIEF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch