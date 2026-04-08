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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Lukratives Henkel vz-Investment? 08.04.2026 10:02:19

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Henkel vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Henkel vz.
61.47 CHF 3.54%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Anteile betrug an diesem Tag 98.34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.169 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 64.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 653.45 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34.66 Prozent.

Am Markt war Henkel vz jüngst 26.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Henkel AG

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