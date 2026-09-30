Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Henkel vz-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Henkel vz-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.645 Henkel vz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 73.82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’100.83 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 38.99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz belief sich zuletzt auf 28.30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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