DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 70.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 141.443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 12’356.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87.36 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.56 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 32.87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch