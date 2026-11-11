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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 70.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 141.443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 12’356.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87.36 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.56 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Henkel vz zuletzt 32.87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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