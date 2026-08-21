DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 72.30 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Heidelberg Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138.313 Heidelberg Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 160.10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 22’143.85 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121.44 Prozent angewachsen.

Heidelberg Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch