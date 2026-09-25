DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.05 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.898 Heidelberg Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’702.56 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 24.09.2026 auf 143.10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.26 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Heidelberg Materials zuletzt 25.57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch