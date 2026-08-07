DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren verdient

Am 07.08.2023 wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 193.10 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.179 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’307.09 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 06.08.2026 auf 252.40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.71 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 30.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch