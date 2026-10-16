Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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16.10.2026 10:02:18
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hannover Rück-Papier statt. Der Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 96.16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103.993 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 272.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 28’286.19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 182.86 Prozent erhöht.
Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 32.36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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