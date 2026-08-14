Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hannover Rück-Anlage unter der Lupe
|
14.08.2026 10:02:28
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hannover Rück-Papier 155.15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 64.454 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’061.88 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 13.08.2026 auf 249.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.62 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 30.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)