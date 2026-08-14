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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Hannover Rück-Anlage unter der Lupe 14.08.2026 10:02:28

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.

Hannover Rück
237.51 CHF 1.88%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Hannover Rück-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hannover Rück-Papier 155.15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 64.454 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’061.88 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 13.08.2026 auf 249.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.62 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 30.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hannover Rück
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