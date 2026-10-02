Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Hannover Rück-Investment?
|
02.10.2026 10:02:34
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hannover Rück gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hannover Rück-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 205.70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.486 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 01.10.2026 121.93 EUR wert, da der Schlussstand 250.80 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.93 Prozent angezogen.
Hannover Rück wurde am Markt mit 30.43 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
13:14
|Hannover Rück-Aktie fester: Fitch macht Hoffnung (Dow Jones)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
25.09.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)