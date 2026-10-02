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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Rentables Hannover Rück-Investment? 02.10.2026 10:02:34

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hannover Rück gewesen.

Hannover Rück
238.10 CHF 2.11%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hannover Rück-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 205.70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.486 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 01.10.2026 121.93 EUR wert, da der Schlussstand 250.80 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.93 Prozent angezogen.

Hannover Rück wurde am Markt mit 30.43 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hannover Rück
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