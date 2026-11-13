DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 103.60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.965 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 12.11.2026 286.49 EUR wert, da der Schlussstand 296.80 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 186.49 Prozent erhöht.

Hannover Rück markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch