DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 250.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.000 Hannover Rück-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 27.08.2026 1’024.00 EUR wert, da der Schlussstand 256.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.40 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 30.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch