DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 163.90 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 61.013 Hannover Rück-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 306.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’694.33 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’694.33 EUR entspricht einer Performance von +86.94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 36.03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch