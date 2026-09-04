DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 194.65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51.374 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 263.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’531.98 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 13’531.98 EUR entspricht einer Performance von +35.32 Prozent.

Hannover Rück markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch