GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen GEA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das GEA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 62.20 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 16.077 GEA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1’088.42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.84 Prozent angewachsen.
Am Markt war GEA jüngst 11.02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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