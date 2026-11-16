DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

GEA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 33.91 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 2.949 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207.93 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 13.11.2026 auf 70.50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107.93 Prozent.

Zuletzt verbuchte GEA einen Börsenwert von 11.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch