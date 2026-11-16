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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in GEA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
GEA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 33.91 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 2.949 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207.93 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 13.11.2026 auf 70.50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107.93 Prozent.
Zuletzt verbuchte GEA einen Börsenwert von 11.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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