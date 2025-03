DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie betrug an diesem Tag 55.27 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180.930 Fresenius SE-Aktien. Die gehaltenen Fresenius SE-Anteile wären am 17.03.2025 7’222.72 EUR wert, da der Schlussstand 39.92 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27.77 Prozent eingebüsst.

Alle Fresenius SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch