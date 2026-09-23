Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fresenius SE-Papier an diesem Tag bei 72.77 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13.742 Fresenius SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 45.57 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 626.22 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 37.38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 25.40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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