Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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09.09.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Fresenius SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28.21 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Fresenius SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 354.484 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (44.69 EUR), wäre die Investition nun 15’840.13 EUR wert. Damit wäre die Investition 58.40 Prozent mehr wert.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 24.39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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