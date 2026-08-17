Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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|Lohnendes Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment?
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fresenius Medical Care (FMC) St gewesen.
Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers betrug an diesem Tag 69.58 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.372 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 41.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 589.82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41.02 Prozent.
Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 10.92 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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