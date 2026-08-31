Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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|Lukrative Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition?
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43.79 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.284 Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 28.08.2026 91.16 EUR wert, da der Schlussstand 39.92 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 8.84 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St bezifferte sich zuletzt auf 10.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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