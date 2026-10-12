DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 60.58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.651 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 37.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61.90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.10 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 9.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch