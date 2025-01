DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 20.01.2024 wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35.62 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 28.074 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’260.53 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 17.01.2025 auf 44.90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.05 Prozent angezogen.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch