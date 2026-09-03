DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.36 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88.067 EON SE-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’537.65 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 02.09.2026 auf 17.46 EUR belief. Mit einer Performance von +53.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 46.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch