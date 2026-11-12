DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

EON SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6.27 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’595.405 EON SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (18.82 EUR), wäre das Investment nun 30’025.53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 200.26 Prozent vermehrt.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch