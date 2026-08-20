DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EON SE-Aktie 7.41 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’349.280 EON SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen EON SE-Papiere wären am 19.08.2026 23’436.99 EUR wert, da der Schlussstand 17.37 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 134.37 Prozent.

Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 45.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch