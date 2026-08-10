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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage unter der Lupe 10.08.2026 10:02:24

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

DHL Group
51.42 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 40.83 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24.492 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 1’354.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55.32 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.49 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 61.43 Mrd. Euro. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils lag damals bei 21.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
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Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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