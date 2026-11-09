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|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment
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09.11.2026 10:02:21
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag bei 38.99 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 256.509 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 14’882.65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.02 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 14’882.65 EUR entspricht einer Performance von +48.83 Prozent.
Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 64.43 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
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|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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