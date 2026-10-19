DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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|Profitables DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
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19.10.2026 10:02:40
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.10.2021 wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile bei 53.74 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186.081 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 58.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’833.64 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 8.34 Prozent.
Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 64.65 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsschein bei 21.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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