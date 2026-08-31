DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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|Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2016 wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.211 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 56.52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’990.14 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 99.01 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 62.76 Mrd. Euro. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:29
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28.08.26
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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28.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
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28.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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27.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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24.08.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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