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|Lukrativer DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 28.29 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.535 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 202.47 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 23.10.2026 auf 57.28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.47 Prozent gesteigert.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63.61 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde der Erstkurs mit 21.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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23.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
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23.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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23.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stabil (finanzen.ch)
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23.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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