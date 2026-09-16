DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 17.42 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 574.053 Deutsche Telekom-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’590.13 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 15.09.2026 auf 28.90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65.90 Prozent.

Insgesamt war Deutsche Telekom zuletzt 138.36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch