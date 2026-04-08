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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Frühe Anlage 08.04.2026 10:02:19

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Deutsche Telekom
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Vor 10 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Anteile betrug an diesem Tag 14.11 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.090 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 218.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.81 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 118.43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 148.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com

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