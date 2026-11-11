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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Telekom gewesen.
Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 16.70 EUR wert. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59.873 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 25.92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’551.91 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’551.91 EUR, was einer positiven Performance von 55.19 Prozent entspricht.
Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 125.42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Deutsche Telekom am 11.11.2026
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