DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 16.70 EUR wert. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59.873 Deutsche Telekom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 25.92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’551.91 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’551.91 EUR, was einer positiven Performance von 55.19 Prozent entspricht.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 125.42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch