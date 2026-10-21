Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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21.10.2026 10:02:15
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deutsche Telekom-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 14.03 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71.259 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’832.78 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 20.10.2026 auf 25.72 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83.28 Prozent.
Deutsche Telekom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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