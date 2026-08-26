DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Deutsche Telekom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14.56 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 686.592 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (29.10 EUR), wäre die Investition nun 19’979.81 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 19’979.81 EUR entspricht einer Performance von +99.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139.03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch