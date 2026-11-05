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|Lohnender Deutsche Börse-Einstieg?
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05.11.2026 10:02:01
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Deutsche Börse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 66.22 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.101 Deutsche Börse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (318.70 EUR), wäre die Investition nun 4’812.75 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 381.27 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 56.06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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