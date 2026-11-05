DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 66.22 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.101 Deutsche Börse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (318.70 EUR), wäre die Investition nun 4’812.75 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 381.27 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 56.06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch