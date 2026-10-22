DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 22.10.2023 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 157.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63.412 Anteile im Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 21.10.2026 19’530.75 EUR wert, da der Schlussstand 308.00 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 95.31 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 55.04 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Deutsche Börse-Aktie lag damals bei 36.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch