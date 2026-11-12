DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 209.30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investierten, hätten nun 47.778 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’647.40 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 11.11.2026 auf 327.50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56.47 Prozent angezogen.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57.16 Mrd. Euro. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Deutsche Börse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch