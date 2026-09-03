Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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03.09.2026 10:02:30
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 03.09.2021 wurde die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 145.50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Börse-Aktie investiert, befänden sich nun 6.873 Deutsche Börse-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 278.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’916.84 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91.68 Prozent angezogen.
Am Markt war Deutsche Börse jüngst 49.46 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Anteils fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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