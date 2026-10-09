Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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|Rentabler Deutsche Bank-Einstieg?
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09.10.2026 10:02:31
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie Anlegern gebracht.
Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30.43 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 328.677 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 29.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’748.56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.51 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Deutsche Bank einen Börsenwert von 56.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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