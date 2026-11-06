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|Lukrative Deutsche Bank-Investition?
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06.11.2026 10:02:07
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.193 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.04 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 05.11.2026 auf 32.59 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.04 Prozent zugenommen.
Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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