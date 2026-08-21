DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9.80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investierten, hätten nun 102.072 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 32.29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’295.91 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 229.59 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich jüngst auf 61.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch