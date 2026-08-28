DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 10.52 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 950.390 Deutsche Bank-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 32’731.42 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 27.08.2026 auf 34.44 EUR belief. Mit einer Performance von +227.31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Deutsche Bank eine Marktkapitalisierung von 65.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch