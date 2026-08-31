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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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Daimler Truck-Anlage im Blick 31.08.2026 10:02:22

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Daimler Truck gewesen.

Daimler Truck
44.00 CHF -0.32%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Daimler Truck-Aktie betrug an diesem Tag 32.49 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Daimler Truck-Aktie investiert, befänden sich nun 307.787 Daimler Truck-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’395.20 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Anteils am 28.08.2026 auf 46.77 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43.95 Prozent erhöht.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.56 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Daimler Truck-Papiers lag damals bei 28.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Daimler Trucks
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Short 15’292.87 13.97 S7BCRU
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SMI-Kurs: 14’384.72 31.08.2026 10:00:33
Long 13’823.83 19.98 SABE5U
Long 13’481.69 13.70 SGBWIU
Long 12’904.70 8.88 SI7B8U
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