Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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19.10.2026 10:02:40
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 33.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.952 Daimler Truck-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 123.29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41.77 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 23.29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Daimler Truck eine Marktkapitalisierung von 31.75 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Daimler Truck-Anteils bei 28.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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