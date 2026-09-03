Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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03.09.2026 10:02:30
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Commerzbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Commerzbank-Anteile an diesem Tag 31.95 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Commerzbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.299 Commerzbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’273.24 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 02.09.2026 auf 40.68 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’273.24 EUR, was einer positiven Performance von 27.32 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 43.23 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Commerzbank-Aktie bei 38.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Commerzbank starts further share buyback of up to €1.2bn (EQS Group)
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15:25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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15:25
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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15:25
|Commerzbank has decided to implement a share buyback programme with a volume of up to €1.2 billion (EQS Group)
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15:24
|EQS-News: Commerzbank starts further share buyback of up to €1.2bn (EQS Group)
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|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
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