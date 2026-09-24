DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Commerzbank-Aktie letztlich bei 6.30 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Commerzbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158.655 Commerzbank-Aktien. Die gehaltenen Commerzbank-Anteile wären am 23.09.2026 6’566.71 EUR wert, da der Schlussstand 41.39 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 556.67 Prozent gleich.

Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 44.88 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch